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Вакцинация от гриппа в Приморье: как записаться и кому прививку сделают бесплатно

Вакцинация от гриппа в Приморье: как записаться и кому прививку сделают бесплатно

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября, ФедералПресс. В Приморском крае продолжается вакцинация против гриппа как детей, так и взрослых.

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