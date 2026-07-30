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Энциклопедия географа

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Малави: личный опыт путешествия в тёплое сердце Африки

Малави: личный опыт путешествия в тёплое сердце Африки

Первое знакомство: почему Малави? Когда я впервые задумалась об африканском путешествии, хотелось найти место, где природа, история и аутентичность сплетаются в единое полотно без толп туристов и показного лоска.

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