Малави: личный опыт путешествия в тёплое сердце Африки

Первое знакомство: почему Малави? Когда я впервые задумалась об африканском путешествии, хотелось найти место, где природа, история и аутентичность сплетаются в единое полотно без толп туристов и показного лоска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии