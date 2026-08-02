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Россияне смогут увидеть в августе полное солнечное затмение

Россияне смогут увидеть в августе полное солнечное затмение

Август подарит землянам два редких астрономических явления. 12 августа произойдёт солнечное затмение, которое жители России смогут наблюдать в разных масштабах – от полного на Таймыре до частичного в центральных и северных районах.

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