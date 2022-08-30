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Euractriv: города Нидерландов попросили ЕС временно освободить их от санкций против России

Euractriv: города Нидерландов попросили ЕС временно освободить их от санкций против России

Сразу несколько правительств расположенных в Нидерландах городов направили руководству государства прошение о том, что хотя бы на время выйти из-под действия направленных на Российскую Федерацию санкционных мер, которые наложил Европейский Союз.

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