Euractriv: города Нидерландов попросили ЕС временно освободить их от санкций против России

Сразу несколько правительств расположенных в Нидерландах городов направили руководству государства прошение о том, что хотя бы на время выйти из-под действия направленных на Российскую Федерацию санкционных мер, которые наложил Европейский Союз.
Сразу несколько правительств расположенных в Нидерландах городов направили руководству государства прошение о том, что хотя бы на время выйти из-под действия направленных на Российскую Федерацию санкционных мер, которые наложил Европейский Союз.
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