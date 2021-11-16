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Дерзкая атака миноносца «Дерзкий»!

Дерзкая атака миноносца «Дерзкий»!

Есть разные военные и военно-морские музеи. Некоторые – огромные комплексы, осмотреть которые невозможно и за день, есть совсем маленькие, помещающиеся всего в одном доме, но тоже по-своему очень интересные.

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