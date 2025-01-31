Корма от Purina и Mars не исчезнут с российских прилавков

Их производители опровергли сообщения о том, что испытывают проблемы с ингредиентами, так как Россельхознадзор запретил к ввозу определенную продукцию из Европы из-за вспышки ящура в ГерманииРоссийские производители кормов для домашних животных заявили, что не испытывают проблем с ингредиентами.
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