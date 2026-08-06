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В кастрюльке

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Пирожки с картошкой на кефире: замешиваю тесто и даю отдохнуть 30 минут — готовлю на сковороде!

Пирожки с картошкой на кефире: замешиваю тесто и даю отдохнуть 30 минут — готовлю на сковороде!

Пирожки на кефире с картошкой – это домашняя выпечка, которая покоряет мягким тестом, румяной корочкой и ароматной начинкой.

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