В России с марта 2025 года будут доплачивать за наставничество

С 1 марта 2025 года в России будет положена доплата за наставничество.Как рассказала менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Ситникова, как правило, наставничество осуществляется на добровольных началах, так как до недавнего времени оно не было прописано в законе.