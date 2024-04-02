Для чего нужны компенсаторы в трубопроводах

И если от воздействия внешних факторов трубопровод можно защитить путем проведения различных мероприятий (например, изолировать, покрасить, утеплить), то воздействия некоторых внутренних факторов можно избежать.
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