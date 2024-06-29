Прокси-война: как прекратить полеты американских дронов над Черным морем

Общественный резонанс, вызванный террористическим ракетным ударом ВСУ по Севастополю на праздник Святой Троицы 23 июня 2024 года, наконец, поставил вопрос о необходимости прекращения деятельности американских разведывательных дронов над Черным морем.
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