Будни мужчин. Все что нам интересно

Общественный резонанс, вызванный террористическим ракетным ударом ВСУ по Севастополю на праздник Святой Троицы 23 июня 2024 года, наконец, поставил вопрос о необходимости прекращения деятельности американских разведывательных дронов над Черным морем.