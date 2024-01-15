В Вилегодском районе запретили Крещенские купания в открытых водоемах

Постановлением администрации Вилегодского муниципального округа от 11 января 2024 года введен запрет на оборудование купелей и проведение купаний на водных объектах округа в период празднования праздника Крещения Господня 18 — 19 января 2024 года.
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