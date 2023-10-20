Работники «Тверьэнерго» получили благодарность от Минобороны России

Благодарственные письма на имя заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго» Максима Шитикова и начальника Калининского района электрических сетей «Тверьэнерго» Максима Кузнецова направил руководитель ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны России Денис Чекурашвили.
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