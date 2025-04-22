Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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При перестрелке в Дербенте погиб человек

При перестрелке в Дербенте погиб человек

В Дербенте произошла перестрелка, во время которой один человек погиб. О произошедшем сообщил ТАСС со ссылкой одно из медицинских учреждений в дагестанском городе.

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