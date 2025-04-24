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Китай

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Китай и Азербайджан подписали соглашение об отмене визового режима

24 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 23 апреля министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подписали Соглашение между правительствами Китайской Народной Республики и Азербайджанской Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта.

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