Встреча клуба разговорного английского в Доме Молодёжи 🗓 21 апреля, 12:00 📍 Навагинская, 9, 2 этаж, кинозал 📍 Вход свободный Темы: домашние любимцы, обитатели дикой природы и многое другое.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Встреча клуба разговорного английского в Доме Молодёжи 🗓 21 апреля, 12:00 📍 Навагинская, 9, 2 этаж, кинозал 📍 Вход свободный Темы: домашние любимцы, обитатели дикой природы и многое другое.