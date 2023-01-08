Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Коляда о шоу Авербуха: «Не имел никакого представления, что это такое, но потом затянуло с головой. Я получил от каникул гораздо больше энергии и сил, чем ожидал»

Российский фигурист Михаил Коляда поделился эмоциями после участия в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз», которое проходило с 29 декабря по 7 января в Москве «Как и обещал, делюсь эмоциями от прошедших новогодних каникул.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх