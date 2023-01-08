Коляда о шоу Авербуха: «Не имел никакого представления, что это такое, но потом затянуло с головой. Я получил от каникул гораздо больше энергии и сил, чем ожидал»

Российский фигурист Михаил Коляда поделился эмоциями после участия в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз», которое проходило с 29 декабря по 7 января в Москве «Как и обещал, делюсь эмоциями от прошедших новогодних каникул.
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