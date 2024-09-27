СК вместе с ФСБ и МВД прошерстили Сенной рынок в поиске мигрантов Рейд по выявлению нарушений в сфере миграции прошел в засилье иностранцев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
СК вместе с ФСБ и МВД прошерстили Сенной рынок в поиске мигрантов Рейд по выявлению нарушений в сфере миграции прошел в засилье иностранцев.