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Раскрыт план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине

Раскрыт план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине

План США по окончательному прекращению боевых действий на Украине состоит в признании российскими потерянных Киевом с 2022 года территорий.

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Комментарии
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Виктор Фоменко
А он у нас есть, наш план? Вот посмотрите, наши на план Трампа с удовольствием согласятся, а наши пропагандисты со всех утюгов будут трубить о невероятной победе и о том, как наш самый лучший и всеми любимый президент в очередной раз всех уделал.
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15 час.
W
Walery
«План США по окончательному прекращению боевых действий включает признание Вашингтоном контроля России над Крымом (...) и предоставление России дополнительных украинских территорий, &quot;оккупированных&quot; с момента начала ее полномасштабного вторжения в 2022 году» —  так что же в итоге получается... речь о демилитаризации и о денацификации уже не идет... - и все решат США?  А что эти Штаты раньше думали и делали... - раньше они снабжали оружием и кормили хохлов против нас, не так ли?   Так что же случилось - мозги включились или новый план разработали и вводят в действия?  По всему для РФ уже заготовлена новая как для лохов - роль.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Пусть США  заткнут  себе  в очко  свои планы.
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13 час.
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