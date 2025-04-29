Раскрыт план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине

А он у нас есть, наш план? Вот посмотрите, наши на план Трампа с удовольствием согласятся, а наши пропагандисты со всех утюгов будут трубить о невероятной победе и о том, как наш самый лучший и всеми любимый президент в очередной раз всех уделал.

W

Walery

«План США по окончательному прекращению боевых действий включает признание Вашингтоном контроля России над Крымом (...) и предоставление России дополнительных украинских территорий, "оккупированных" с момента начала ее полномасштабного вторжения в 2022 году» — так что же в итоге получается... речь о демилитаризации и о денацификации уже не идет... - и все решат США? А что эти Штаты раньше думали и делали... - раньше они снабжали оружием и кормили хохлов против нас, не так ли? Так что же случилось - мозги включились или новый план разработали и вводят в действия? По всему для РФ уже заготовлена новая как для лохов - роль.