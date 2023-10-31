Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии - пассажирский вертолет разрушился при посадке, пять его членов экипажа и пассажиры пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.