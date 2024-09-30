Razer выпустила вибросидушку. Для настоящих геймеров

Razer представила первую тактильную подушку для кресел с обратной связью — Freyja\u000D\u000AКомпания Razer представила, пожалуй, один из самых неожиданных аксессуаров для геймеров — тактильную подушку для кресла с обратной связью, названную Razer Freyja.
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