Razer выпустила вибросидушку. Для настоящих геймеров

Razer представила первую тактильную подушку для кресел с обратной связью — Freyja\u000D\u000AКомпания Razer представила, пожалуй, один из самых неожиданных аксессуаров для геймеров — тактильную подушку для кресла с обратной связью, названную Razer Freyja.