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Батюшки, а хлеб-то веселит! Лучшие мемы ко дню Хлебного Спаса

Батюшки, а хлеб-то веселит! Лучшие мемы ко дню Хлебного Спаса

Юмор на тему хлеба — это отдельный вид народного творчества, где сатира и доброта идут рука об руку.29 августа православные верующие отмечают Третий Спас, который в народе чаще называют Хлебным.

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