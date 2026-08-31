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ТАСС

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Боец Медик рассказал, что позиции ВСУ в Анновке были укреплены бетоном

Боец Медик рассказал, что позиции ВСУ в Анновке были укреплены бетоном

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Позиции украинских войск в Анновке и окрестностях были укреплены бетоном, рассказал ТАСС оператор БПЛА 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Медик.

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