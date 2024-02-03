Суд оставил на свободе педиатра Буянову, обвиняемую по делу о "фейках" про ВС РФ

Тушинский районный суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство следствия о заключении под стражу педиатра московской поликлиники Надежды Буяновой по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России (ч.
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