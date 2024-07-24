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Уехавший в Израиль телеведущий Виноградов не может найти работу из-за языка

Уехавший в Израиль телеведущий Виноградов не может найти работу из-за языка

Российский телеведущий, комик и сценарист Павел Виноградов рассказал о сложностях жизни в Израиле. В эфире «Лучшего радио Израиля» он признался, что после эмиграции столкнулся со сложностями в поиске работы.

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