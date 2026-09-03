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Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое

Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое

Российское судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Росгидромету, было арестовано в Баренцбурге норвежскими властями по запросу украинской стороны.

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