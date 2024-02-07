Крупные банки планируют в 2024 году увеличить численность персонала на 7–20%

Крупные банки в России планируют в этом году увеличить штат, написал «Коммерсант». Согласно опросу, проведенному изданием, ряд крупных банков планирует в 2024 году увеличить на 7–20% численность персонала.
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