«Мастер по копытам» за 400 тыс. в месяц: в России ищут людей на странные вакансии

Телеканал "78" Кто такой «скаут по самокатам» и почему за педикюр для коров готовы платить больше, чем за работу в IT? Фото: magnific.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кто на самом деле "совесть нации" и "советская интеллигенция". Чтобы знали и помнили всегда!
- «А зарплату оставим»: глава Совета по правам человека при президенте РФ предложил урезать школьную программу почти на треть
- В Госдуме всерьез взялись за больницы, где работают иностранные специалисты. Этот беспредел достал даже власть
Свежие комментарии
- Ужасной или Прекр...
- Красные буржуи: к...
- Красные буржуи: к...
ОПАСНАЯ РАБОТА!! КОРОВА КАК ВРЕЖЕТ КОПЫТОМ, ЕСЛИ ЧТО ПОЙДЕТ НЕ ТАК - КОСТЕЙ БУДЕТ НЕ СОБРАТЬ!!
"«Мастер по копытам» за 400 тыс. в месяц"!! А мастера по "рогам" или по "вагинам"нет вакансий??😅😅😅😂😂😂
Не может быть. Наверняка потом выяснится, что нужно параллельно передавать сведения о поголовье коров иностранным разведкам.