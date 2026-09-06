Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Мастер по копытам» за 400 тыс. в месяц: в России ищут людей на странные вакансии

«Мастер по копытам» за 400 тыс. в месяц: в России ищут людей на странные вакансии

Телеканал "78" Кто такой «скаут по самокатам» и почему за педикюр для коров готовы платить больше, чем за работу в IT? Фото: magnific.

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Новый комментарий от пользователя
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Karmadon

Не может быть. Наверняка потом выяснится, что нужно параллельно передавать сведения о поголовье коров иностранным разведкам.