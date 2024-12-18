Юрист Бондарь рассказал о риске отказа от дополнительных коммунальных услуг

При этом некоторые платежи закреплены законом Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие коммунальные платежи относятся к дополнительным услугам, следовательно, жильцы имеют возможность отказаться от них, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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