Юрист Бондарь рассказал о риске отказа от дополнительных коммунальных услуг

При этом некоторые платежи закреплены законом Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие коммунальные платежи относятся к дополнительным услугам, следовательно, жильцы имеют возможность отказаться от них, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.