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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых карточек в 4 матчах АПЛ. На его карточки поставили около 60 человек

Лукаса Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых карточек с целью заработка на ставках, сообщает Daily Mail.

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