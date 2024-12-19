Харламов рассказал, что они с Ковальчук пытаются забеременеть: “Пока сами”

В свете ярких огней российской эстрады появилось новое созвездие — актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук торжественно узаконили свои отношения, завершив длинный и романтичный путь от экранной пары до супружеской жизни.
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