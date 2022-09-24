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В Херсоне объявили 27 сентября выходным днём

В Херсоне объявили 27 сентября выходным днём

Владимир Сальдо издал указ, согласно которому понедельник, 27 сентября, объявляется выходным днём. Это решение было принято для создания комфортных условий для жителей региона для участия в референдуме о присоединении Херсонщины в состав России.

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