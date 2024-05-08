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«Ну мам»: Кудрявцева показала милое послание от дочери

«Ну мам»: Кудрявцева показала милое послание от дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в сети признанием маленькой дочери. Не так давно звезда рассказывала, что во время отдыха девочка убежала в номер, сославшись на то, что забыла в нем что-то.

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