Как работает «второй слой» украинской агентуры в России

Российские спецслужбы задержали еще одного агента украинских спецслужб – гражданина Молдавии, который пытался убить высокопоставленного офицера ВС РФ.
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