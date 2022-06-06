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Депутат ЕП Мариани заявил, что Евросоюз занял антироссийскую позицию под влиянием государств Восточной Европы

Депутат ЕП Мариани заявил, что Евросоюз занял антироссийскую позицию под влиянием государств Восточной Европы

Депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил в понедельник, что ЕС занял антироссийскую позицию под влиянием государств Восточной Европы.

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