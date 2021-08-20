Путин в Москве проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера Германии

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаПутин в Москве проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера ГерманииПрезидент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, проведут переговоры в Москве.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ПоляковКакая-то анекдотичная ситуация получается: Германия шантажирует Россию тем, что откажется покупать российский природный газ! Всерьёз так шантажирует! И Россия в лице её представителей всячески доказывает, что она не намерена использовать поставки для давления на ФРГ! А должно быть иначе! Именно Россия должна шантажировать Германию угрозой закрутить краны на газопроводах и оставить немцев ни с чем!? Не получите и американский или катарский СПГ, т.к. Россия будет топить танкеры с ним! Конечно, начнётся ТМВ, после которой в Европе камня на камне не останется, но это не наш выбор. Так что если не хотите, Конца Света, так живите тихо и покупайте российский трубный газ! А ещё лучше – прекратите интриги против России в Прибалтике и на Украине, иначе не будет никакой Германии...Комментировать
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