Syrian Protests Spread To Aleppo, Raqqa While Jolani Enjoys Red Carpet At Dubai Media Event Syria's fuel price hike protests have persisted from Sunday into the heart of this week, and increasingly they are becoming full on anti-Sharaa regime demonstrations.
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