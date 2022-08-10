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Медведев о борьбе за №1: «Сейчас на трех турнирах можно максимум выиграть 4000 очков. Я был бы рад»

Даниил Медведев прокомментировал борьбу за первую строчку рейтинга. Теоретически он может потерять ее после «Мастерса» в Цинциннати – его могут обогнать Рафаэль Надаль или Карлос Алькарас.

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