Уничтожить Германию. Польша получила спецзадание из США

«Гиена Европы» действует в своём привычном стиле, наживаясь на трудностях соседей. Пока на них падал отблеск могущества Германии — они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии, — писал Черчилль о Польше.
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