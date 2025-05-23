Пресс-подход «Подведение итогов шестого конкурса "Незабытые истории Победы" в рамках проекта "Многонациональная Победа"»

фото: РИА Новости/Евгений Биятов Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-подхода «Подведение итогов шестого конкурса "Незабытые истории Победы" в рамках проекта "Многонациональная Победа"» Во вторник, 20 мая 2025 года, в 16:30 состоялся пресс-подход Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Подведение итогов шестого конкурса "Незабытые истории Победы" в рамках проекта "Многонациональная Победа"».