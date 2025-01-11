США ввели масштабные санкции против нефтяного сектора РФ

Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.фото: freepik.com/ArtPhoto_studioСША ввели новые санкции в отношении нефтегазового сектора российской экономики, сообщает Минфин страны.
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