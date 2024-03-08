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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» обменял Генцела и Тая Смита в «Каролину» на Бантинга, Пономарева, 2 проспектов и выборы в 1-м и 5-м раундах драфта

«Харрикейнс» также получили в сделке защитника Тая Смита. «Пингвинс» удержат в своей ведомости 25% кэпхита Генцела, составляющего 6 миллионов долларов.

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