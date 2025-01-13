Взрыв авиабомбы разнес арсенал ВСУ в Краматорске: Карта специальной военной операции на Украине на 13 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска продолжают развивать наступление в рамках Специальной военной операции на Украине.