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Безопасность в Крыму

Безопасность в Крыму

Региональная прокуратура требует обеспечить безопасность на объектах электроэнергетики. В Красноперекопске прокуратура установила, что «трансформаторные камеры находятся в открытом виде, отсутствуют наддверные замки, что позволяет неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, беспрепятственно находиться в помещении», говорится в распространенном сообщении.

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