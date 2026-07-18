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SPORT24.ru

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«За Месси жизнь готовы отдать. А команда Роналду полна эгоизма». В чем беда Криша: мнение его фаната из РПЛ

«За Месси жизнь готовы отдать. А команда Роналду полна эгоизма». В чем беда Криша: мнение его фаната из РПЛ

Признает, что для футбола более великий — Лео.Остаются последние дни чемпионата мира — 2026. Все еще непросто поверить, что он подарил нам еще одно противостояние двух величайших футболистов 21 века — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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