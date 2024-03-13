В Рязанской области горит нефтезавод.Pr Scr vk.com/mil--> Ночью и утром 13 марта российские системы ПВО сбили десятки БПЛА самолётного типа над регионами, сообщает Минобороны РФ.
Более 60 беспилотников сбиты над территорией РФ
Комментарии
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Игорь Человек
Вчера включали воздушную тревогу (живу в приграничной области) И читаю сегодня! Опять сообщил губернатор Рязанской области!!!! Да с каких пор губернаторы стали отвечать за оборону страны???? А где министерство обороны РФ???? Опять пересечение гос. границы иностранными летательными средствами воздушного пространства РФ. Далеко они за нас улетают! До кремля дело было долетали!
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