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Более 60 беспилотников сбиты над территорией РФ

Более 60 беспилотников сбиты над территорией РФ

В Рязанской области горит нефтезавод.Pr Scr vk.com/mil--> Ночью и утром 13 марта российские системы ПВО сбили десятки БПЛА самолётного типа над регионами, сообщает Минобороны РФ.

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Комментарии
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Игорь Человек
Вчера включали воздушную тревогу (живу в приграничной области)  И читаю сегодня!  Опять сообщил губернатор Рязанской области!!!! Да с каких пор губернаторы стали отвечать за оборону страны????  А где министерство обороны РФ????  Опять пересечение  гос. границы иностранными летательными средствами  воздушного пространства РФ.   Далеко они за нас улетают!  До кремля дело было долетали!
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