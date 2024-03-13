Более 60 беспилотников сбиты над территорией РФ

Игорь Человек

Вчера включали воздушную тревогу (живу в приграничной области) И читаю сегодня! Опять сообщил губернатор Рязанской области!!!! Да с каких пор губернаторы стали отвечать за оборону страны???? А где министерство обороны РФ???? Опять пересечение гос. границы иностранными летательными средствами воздушного пространства РФ. Далеко они за нас улетают! До кремля дело было долетали!