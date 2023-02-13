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Яковенко о жизни в Швейцарии после 24 февраля: «Отношение ко мне не изменилось. Ни разу не видел здесь митингов, в отличие от Германии»

Александр Яковенко рассказал о политической ситуации в Швейцарии. – Сергей Кривокрасов покинул знакомый вам «Юкурит» из-за того, что после 24 февраля ему стало некомфортно в Финляндии.

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