Этой ночью Киев пытался убить русских детей.Сегодня 63K прочитали Удар по поселку Ракитное в Белгородской области был нанесен утром с предательски малого расстояния, как говорят военные, в упор, чтобы убить как можно больше людей.
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