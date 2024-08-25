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Этой ночью Киев пытался убить русских детей. Сводка СВО на утро 25 августа

Этой ночью Киев пытался убить русских детей. Сводка СВО на утро 25 августа

Этой ночью Киев пытался убить русских детей.Сегодня 63K прочитали Удар по поселку Ракитное в Белгородской области был нанесен утром с предательски малого расстояния, как говорят военные, в упор, чтобы убить как можно больше людей.

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