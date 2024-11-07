Политика как он...
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Политика как она есть

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Госдеп: администрация Байдена продолжит помогать Украине до инаугурации Трампа

Госдеп: администрация Байдена продолжит помогать Украине до инаугурации Трампа

Администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

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