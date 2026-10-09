Генпрокуратура Украины заявила о массовых увольнениях в ведомстве

Массовые увольнения сотрудников и ликвидация должностей в органах прокуратуры Украины происходят на фоне расследования дела о мошеннических колл-центрах, сообщил в своих соцсетях в пятницу исполняющий обязанности генерального прокурора страны Антон Ковальский.