В школах Новосибирска пытались тайно отметить Велесову ночь — представитель РПЦ

Слушателями были директора колледжей города и области, их заместители по внеучебной работе, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, преподаватели гуманитарных дисциплин.
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